В Новолисино петербурженка по неосторожности попала под электричку

В попытке успеть на отправляющуюся электричку, она оступилась и попала в пространство между платформой и начавшим движение электропоездом.

Проводится проверка по факту смертельного травмирования женщины у железнодорожной станции Новолисино в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Около пяти часов вечера 3 мая в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Новолисино электричка наехала на человека. Правоохранители выяснили, что женщина возвращалась в Петербург из загородного дома. В попытке успеть на отправляющуюся электричку, она оступилась и попала в пространство между платформой и начавшим движение электропоездом. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где скончалась от полученных травм.

Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее у станции "Обухово" электричка насмерть сбила 44-летнего петербуржца.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО