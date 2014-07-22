У станции "Обухово" электричка насмерть сбила 44-летнего петербуржца

Мужчина в наушниках переходил пути в неположенном месте.

В Петербурге проводится проверка по факту травмирования мужчины вблизи железнодорожной станции Обухово. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Около девяти часов вечера 12 апреля в транспортную полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции электричкой "Санкт-Петербург – Мга" травмирован мужчина.

Установлено, что 44-летний петербуржец, находясь в наушниках, переходил через железнодорожные пути в неположенном месте. От полученных травм мужчина скончался на месте. Задержки движения поездов не допущено.

Проводится проверка по факту произошедшего.

В начале апреля еще один мужчина остался без ног после наезда электрички на перегоне "Дудергоф-Тайцы".

Фото: Piter.tv