В ДТП с мотоциклом на КАД пострадал мужчина

Сегодня, 14 августа, на внутреннем кольце КАД произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Об этом сообщили в группе "Мотосолидарность".
На 31-м километре автодороге столкнулись автомобилист и байкер. От удара двухколесный транспорт отлетел в следовавший впереди "Опель". 37-летний водитель байка получил травмы, рассказали очевидцы. Ему понадобилась скорая помощь. Его доставили в Токсовскую больницу с подозрением на перелом.
Обстоятельства случившегося выясняются. Проводится проверка.
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Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП
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