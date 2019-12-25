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В ДТП с мотоциклом на КАД пострадал мужчина
Сегодня, 17:40
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В ДТП с мотоциклом на КАД пострадал мужчина

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У байкера диагностировали перелом ноги, рассказали очевидцы.

Сегодня, 14 августа, на внутреннем кольце КАД произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Об этом сообщили в группе "Мотосолидарность". 

На 31-м километре автодороге столкнулись автомобилист и байкер. От удара двухколесный транспорт отлетел в следовавший впереди "Опель". 37-летний водитель байка получил травмы, рассказали очевидцы. Ему понадобилась скорая помощь. Его доставили в  Токсовскую больницу с подозрением на перелом.

Обстоятельства случившегося выясняются. Проводится проверка.

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Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП

Теги: дпс, дтп на кад, мотоциклист, опель, скорая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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