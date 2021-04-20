В Дудергофском канале нашли обнаженную женщину

На спине у девушки была татуировка в виде игральных карт.

Накануне, 13 августа, полицейские обнаружили в Дудергофском канале труп женщины. Его заметили местные жители, которые гуляли по Красносельскому району, после чего они обратились к стражам порядка.

По информации Piter.tv, девушка была одета серо-белое нижнее белье. На вид ей около 30-40 лет. Имеет цветную татуировку на спине в виде игральных карт.

Отметим, что признаков насильственной смерти эксперты не нашли. Тело утонувшей отправили на судмедэкспертизу.

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Фото: Pixabay