На проспекте Добролюбова произошло ДТП с мотоциклом и каршерингом

В результате удара двухколёсное транспортное средство отбросило на металлическое ограждение, за которым были сложены бетонные блоки.

В центре Петербурга, на проспекте Добролюбова, произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и автомобиля каршеринга. Информация об аварии опубликована в сообществе "Мотосолидарность" во Вконтакте.

Согласно имеющимся данным, девушка на мотоцикле столкнулась с машиной. В результате удара двухколёсное транспортное средство отбросило на металлическое ограждение, за которым были сложены бетонные блоки.

На снимках с места событий видно, что у автомобиля каршеринга сильно повреждён передний бампер. Примечательной деталью является кроссовок, который отлетел к фаре пострадавшей машины. Водительница мотоцикла, по свидетельствам очевидцев, находилась в сознании и ожидала прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Ранее мы сообщили о том, что на Обуховской Обороны во время ДТП погиб 27-летний мотоциклист.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП