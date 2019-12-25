В ДТП с микроавтобусом на Киевском шоссе погиб водитель

Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом на Киевском шоссе. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.
В микроавтобусе было 20 человек, на месте погиб водитель. Ещё пострадали 12 пассажиров – пятерых госпитализировали в тяжелом состоянии, у семерых травмы средней степени тяжести.
Информация о причинах и обстоятельствах аварии уточняется.
Ещё одно смертельное ДТП на Петергофском шоссе попало на камеру видеорегистратора.
Фото: ФКУ Упрдор Северо-Запад
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