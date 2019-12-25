В ДТП с микроавтобусом на Киевском шоссе погиб водитель

Ещё пострадали 12 пассажиров.

Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом на Киевском шоссе. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.

В микроавтобусе было 20 человек, на месте погиб водитель. Ещё пострадали 12 пассажиров – пятерых госпитализировали в тяжелом состоянии, у семерых травмы средней степени тяжести.

Информация о причинах и обстоятельствах аварии уточняется.

Ещё одно смертельное ДТП на Петергофском шоссе попало на камеру видеорегистратора.

Фото: ФКУ Упрдор Северо-Запад