Смертельное ДТП на Петергофском шоссе попало на камеру видеорегистратора

Автомобилист скончался на месте.

Смертельная авария произошла утром 12 июля на Петергофском шоссе. В соцсетях появилась запись с видеорегистратора, которая запечатлела момент аварии.

По предварительной информации, авария произошла около 7:15. Водитель автомобиля Honda не справился с управлением и врезался в столб. Автомобилист скончался на месте.

Во время аварии автомобиль разорвало на две части.

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