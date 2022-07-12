Смертельное ДТП на Петергофском шоссе попало на камеру видеорегистратора

Смертельная авария произошла утром 12 июля на Петергофском шоссе. В соцсетях появилась запись с видеорегистратора, которая запечатлела момент аварии.
По предварительной информации, авария произошла около 7:15. Водитель автомобиля Honda не справился с управлением и врезался в столб. Автомобилист скончался на месте.
Во время аварии автомобиль разорвало на две части.
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Видео (ускорено в 3 раза): ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Мишка Гуль)
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