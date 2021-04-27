Арестованный за смертельное ДТП у Троицкого моста оказался нарушителем со стажем

Под стражу взяли Руслана С., который стал виновником нашумевшего ДТП в районе Суворовской площади.

В Петербурге официально взят под стражу виновник смертельного ДТП у Троицкого моста Руслан Стратович. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а, б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места его совершения). Решение об аресте принял Дзержинский районный суд.

Уже сейчас известны важные подробности биографии Руслана Стратовича. Оказалось, что за прошлые несколько лет он 26 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. К сожалению, такой послужной список не помешал лихому водителю сесть за руль и 11 июня, когда на каршеринговом авто молодой человек въехал в уличный столб

Напомним, в субботу, 11 июня, в 5 утра Руслан Стратович за рулем иномарки на скорости 118 километров в час в состоянии алкогольного опьянения вылетел на перекрёсток, сбив девушку-прохожую. Пострадавшая упала в Неву, после чего попала в реанимацию, а спутница Стратовича на пассажирском сидении погибла через несколько часов после ДТП.

Сам фигурант просил у суда домашний арест. В качестве свидетеля допросили маму обвиняемого, которая пояснила, что ее сын "добрый, отзывчивый, заботливый и наивный".

Видео: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга