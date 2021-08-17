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Момент ДТП с участием машины Росгвардии на Петроградской набережной попал на видео

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Служебную машину развернуло на 90 градусов.

На Петроградской набережной черная иномарка "подбила" служебную машину Росгвардии. Камеры видеонаблюдения засняли момент ДТП.

Авария произошла утром 17-го августа. На кадрах видно, что движение на перекрестке было плотное. Машина Росгвардии двигалась прямо, когда в нее влетело авто. Служебный автомобиль развернуло на 90 градусов. К счастью, других участников ДТП удалось избежать. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге появятся ещё 40 передвижных фоторадаров на опасных перекрёстках. Комплексы установят в Кировском, Московском, Фрунзенском, Невском, Выборгском, Калининском и других районах города. 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, перекресток, росгвардия
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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