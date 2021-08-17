Момент ДТП с участием машины Росгвардии на Петроградской набережной попал на видео

Служебную машину развернуло на 90 градусов.

На Петроградской набережной черная иномарка "подбила" служебную машину Росгвардии. Камеры видеонаблюдения засняли момент ДТП.

Авария произошла утром 17-го августа. На кадрах видно, что движение на перекрестке было плотное. Машина Росгвардии двигалась прямо, когда в нее влетело авто. Служебный автомобиль развернуло на 90 градусов. К счастью, других участников ДТП удалось избежать.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге появятся ещё 40 передвижных фоторадаров на опасных перекрёстках. Комплексы установят в Кировском, Московском, Фрунзенском, Невском, Выборгском, Калининском и других районах города.

Видео: Piter.TV