В Петербурге появятся ещё 40 передвижных фоторадаров на опасных перекрёстках

В этом году в городе появятся 260 комплексов контроля скорости.

В Петербурге полным ходом идет реализация проекта по развитию городской системы фиксации нарушений правил дорожного движения. В июле на дорогах появились 220 передвижных фоторадаров. Еще 40 появятся на наиболее аварийно-опасных перекрёстках. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Комплексы установят в Кировском, Московском, Фрунзенском, Невском, Выборгском, Калининском и других районах города. Они фиксируют различные нарушения: проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, нарушение правил перестроения, поворот из второй полосы, превышение скорости и не только. Проект планируют завершить в октябре этого года.

Ранее в Смольном заявили, что в местах установки новых комплексов контроля скорости стало меньше нарушений.

Фото: пресс-служба Смольного