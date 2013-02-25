  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге на 45 перекрестках установили светофорные секции для поворота налево
Сегодня, 16:21
131
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге на 45 перекрестках установили светофорные секции для поворота налево

0 0

Это необходимо для того, чтобы предотвратить количество ДТП на аварийно-опасных перекрестках.

В Петербурге на 45 перекрестках установили дополнительные левоповоротные секции светофоров. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту. 

Это необходимо для того, чтобы предотвратить количество ДТП на аварийно-опасных перекрестках. Тем самым водители вряд ли смогут совершить ошибку на дороге. 

Секции установлены на перекрестках: Лермонтовский проспект – улица Декабристов, проспект Просвещения – проспект Художников, Вербная улица – Репищева улица. С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.

Ранее комитет рассказал о планах закупки электротранспорта, оснащенного новым удобством для незрячих.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Теги: перекрестки, светофоры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии