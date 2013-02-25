В Петербурге на 45 перекрестках установили светофорные секции для поворота налево

Это необходимо для того, чтобы предотвратить количество ДТП на аварийно-опасных перекрестках.

В Петербурге на 45 перекрестках установили дополнительные левоповоротные секции светофоров. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Это необходимо для того, чтобы предотвратить количество ДТП на аварийно-опасных перекрестках. Тем самым водители вряд ли смогут совершить ошибку на дороге.

Секции установлены на перекрестках: Лермонтовский проспект – улица Декабристов, проспект Просвещения – проспект Художников, Вербная улица – Репищева улица. С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.

Ранее комитет рассказал о планах закупки электротранспорта, оснащенного новым удобством для незрячих.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга