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В местах установки новых комплексов контроля скорости стало меньше нарушений
Сегодня, 10:02
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В местах установки новых комплексов контроля скорости стало меньше нарушений

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За июль комплексы зафиксировали более 1,22 млн нарушений.

В Петербурге начали работу новые стационарные комплексы фотовидеофиксации, контролирующие превышение скорости. Устройства вводили в эксплуатацию поэтапно в течение первых двух месяцев лета. По словам специалистов, это дало рекордный скачок в общем количестве зафиксированных нарушений ПДД за июль – более 1,22 миллионов нарушений, передает комитет по информатизации и связи.

Уточняется, что данные цифры не показывают увеличение числа нарушений, а скорее наоборот. Так, если проанализировать динамику нарушений с одного конкретного комплекса, например, на Вознесенском шоссе. Там в июле было зафиксировано на  35% нарушений меньше, чем в июне. Комплекс в Колпино показал разницу в 22%. Это дает понять, что водители стали внимательнее и аккуратнее.

Вся информация о нарушениях ПДД передается в ЦАФАП УГИБДД. Потом специалисты просматривают материалы и выносят постановления по делам об административных правонарушениях.

В ГИБДД сообщили, что в ближайшее время на 40 наиболее опасных перекрестках также появятся комплексы фиксации нарушений.

Адреса работы комплексов опубликованы в открытом доступе на сайте Городского мониторингового центра и на сайте ГИБДД. 

Ранее мы писали, что производитель заявил, что в этом году выросла себестоимость водки.

Фото: Piter.tv

Теги: гибдд, комплекс контроля скорости, пдд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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