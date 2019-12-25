В местах установки новых комплексов контроля скорости стало меньше нарушений

За июль комплексы зафиксировали более 1,22 млн нарушений.

В Петербурге начали работу новые стационарные комплексы фотовидеофиксации, контролирующие превышение скорости. Устройства вводили в эксплуатацию поэтапно в течение первых двух месяцев лета. По словам специалистов, это дало рекордный скачок в общем количестве зафиксированных нарушений ПДД за июль – более 1,22 миллионов нарушений, передает комитет по информатизации и связи.

Уточняется, что данные цифры не показывают увеличение числа нарушений, а скорее наоборот. Так, если проанализировать динамику нарушений с одного конкретного комплекса, например, на Вознесенском шоссе. Там в июле было зафиксировано на 35% нарушений меньше, чем в июне. Комплекс в Колпино показал разницу в 22%. Это дает понять, что водители стали внимательнее и аккуратнее.

Вся информация о нарушениях ПДД передается в ЦАФАП УГИБДД. Потом специалисты просматривают материалы и выносят постановления по делам об административных правонарушениях.

В ГИБДД сообщили, что в ближайшее время на 40 наиболее опасных перекрестках также появятся комплексы фиксации нарушений.

Адреса работы комплексов опубликованы в открытом доступе на сайте Городского мониторингового центра и на сайте ГИБДД.

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Фото: Piter.tv