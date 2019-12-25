Производитель заявил, что в этом году выросла себестоимость водки

В цене выросли пленка, дерево, металл, сахар и зерно.

Глава "Татспиртпрома" Руслан Максудов рассказал РБК, что в 2021 году себестоимость водки выросла на 3%. Связал он это с подорожанием зерна, древесины, металлов и упаковки.

Как только рынки стали восстанавливаться, на всех товарных и биржевых рынках начался рост стоимости продукции. Растет все: пленка, дерево, металл, сахар и зерно. Казалось, в России не может так расти стоимость дерева, но цена поддонов увеличилась в разы, - сказал он. По информации издания, в стране зерно стало дороже в 1,5 раза, а стоимость сахара увеличилась на 14%. Максудов подчеркнул, что нивелировать рост цен компании удаетс за счет запасов, а также заключенных контрактов с фиксированными цены на будущие поставки.

"Мы понимаем, что сейчас мы можем нести определенные неудобства и даже где-то потери, но самое главное - сохранить потребителя", - отметил глава "Татспиртпрома".

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