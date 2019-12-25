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В Смольном сообщили, где установят передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД на этой неделе
Сегодня, 10:45
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Смольном сообщили, где установят передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД на этой неделе

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Каждую неделю список адресов меняется.

В комитете по информатизации и связи рассказали, по каким адресам на этой неделе, с 20 по 26 июня, будут работать передвижные комплексы фиксации превышения скорости.

Их устанавливают на аварийно-опасных участках. Конкретные адреса выбирает Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Информация о зафиксированных нарушениях передается в ЦАФАП. Постановление по делам об административных нарушениях выносит инспектор после просмотра записей с камер.

Актуальные адреса на эту неделю можно посмотреть здесь. Кроме того, адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД публикуются на сайте Городского мониторингового центра. 

Фото: Piter.tv

Теги: нарушение пдд, перекрестки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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