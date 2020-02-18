На перекрестках в Московском и Фрунзенском районах появились фоторадары

С начала года комплексы зафиксировали уже более 6 млн нарушений ПДД.

На двух перекрестках в Московском и Фрунзенском районах появились новые комплексы фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

Комплексы начали свою работу во вторник, 26 октября. Их установили на пересечении улицы Димитрова с Будапештской улицей и Краснопутиловской улицы с Кубинской улицей. В ближайшее время комплексы появятся еще на 38 перекрестках в различных районах города.

Как рассказали в комитете, с начала года комплексы зафиксировали уже более 6 млн нарушений ПДД. Однако, отметили в Смольном, с появлением комплексов на дорогах стало меньше нарушений.

В Петербурге также начали контролировать выезд водителей на полосы для общественного транспорта.

Фото: Piter.tv