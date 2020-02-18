  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На перекрестках в Московском и Фрунзенском районах появились фоторадары
Сегодня, 19:16
189
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

На перекрестках в Московском и Фрунзенском районах появились фоторадары

0 0

С начала года комплексы зафиксировали уже более 6 млн нарушений ПДД.

На двух перекрестках в Московском и Фрунзенском районах появились новые комплексы фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи. 

Комплексы начали свою работу во вторник, 26 октября. Их установили  на пересечении улицы Димитрова с Будапештской улицей и Краснопутиловской улицы с Кубинской улицей. В ближайшее время комплексы появятся еще на 38 перекрестках в различных районах города.

Как рассказали в комитете, с начала года комплексы зафиксировали уже более 6 млн нарушений ПДД. Однако, отметили в Смольном, с появлением комплексов на дорогах стало меньше нарушений. 

В Петербурге также начали контролировать выезд водителей на полосы для общественного транспорта.

Фото: Piter.tv

Теги: пдд, перекрестки, фоторадары
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии