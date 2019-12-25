  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В аварии с автобусом под Петербургом пострадали его водитель и пассажиры
Сегодня, 8:07
95
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В аварии с автобусом под Петербургом пострадали его водитель и пассажиры

0 0

Двоих госпитализировали в тяжелом состоянии, остальных – в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские Ломоносовского района проводят проверку по факту аварии на 10-м километре трассы "Низковицы — Переярово — Кипень". ДТП произошло вечером 8 декабря, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Водитель маршрутки ПАЗ №639В врезался в стоявший в полосе движения и сломавшийся КамАЗ. В результате пострадали водитель и пассажиры автобуса: двоих госпитализировали в тяжелом состоянии, остальных – в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: 62-летний водитель Fiat Doblo врезался в КамАЗ и погиб в деревне Кузнецово. По факту этой аварии также организована проверка. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии