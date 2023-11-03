ГАИ расследует обстоятельства ДТП с "Газелью" на улице Шестакова

Пострадавших в ходе происшествия не оказалось, однако "Газель" повалило на бок.

В Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на улице Шестакова Выборгского района Ленинградской области.В результате ДТП была перевернута "Газель", однако обошлось без пострадавших. Об этом сообщают в пресс-службе Управления ГАИ по СПб и ЛО.

Столкновение "Газели" с "Тойотой" и "Фольксвагеном" произошло 11-го октября около 07:40. У дома №28 на улице Шестакова 18-летний водитель грузового авто неправильно выбрал дистанцию и боковой интервал во время езды и врезался в проезжавшие рядом легковушки под управлением 40-летнего и 21-летнего водителей. Никто из участников ДТП не пострадал, однако в ходе аварии "Газель" с сильной вмятиной была перевернута набок.

Ранее мы сообщали о ДТП на Витебском проспекте, в ходе которого был опрокинут легковой автомобиль.

Фото: ОГАИ Выборгского района Ленобласти