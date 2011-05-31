В посёлке Богатыри 16-летняя школьница по неосторожности наехала на автомобиле на 7-летнего мальчика

Она завела автомобиль, не убедившись, что рычаг коробки передач находится в нейтральном положении.

Полиция проводит проверку по ДТП с наездом на 7-летнего ребенка в поселке Богатыри. Мальчик находится в реанимации, уточнили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Днём 23 июля в поселке Богатыри Приозерского района Ленобласти 16-летняя школьница, имея в свободном доступе ключи от автомобиля, завела его, не удостоверившись, что рычаг коробки передач находится в нейтральном положении. Автомобиль начал движение и наехал на 7-летнего мальчика, который находился на крыльце дома.

Ребёнок получил травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован, впоследствии его поместили в реанимацию.

Накануне на Комендантском проспекте второклассник на велосипеде попал под колёса ВАЗ-2113.

Фото: Piter.tv