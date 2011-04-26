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На Комендантском проспекте второклассник на велосипеде попал под колёса ВАЗ-2113
Сегодня, 11:41
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На Комендантском проспекте второклассник на велосипеде попал под колёса ВАЗ-2113

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За рулём был 19-летний водитель.

Полиция проводит проверку по факту ДТП с наездом на второклассника на Комендантском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 23 июля у дома 34 корпус 1 по Комендантскому проспекту 19-летний водитель за рулем ВАЗ-2113 наехал на передвигавшегося на велосипеде без сопровождения взрослых 9-летнего мальчика.

В результате ДТП школьник получил травмы и в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.

Ранее восьмиклассник-велосипедист попал под колеса Ford на Моховой улице.

Фото: unsplash

Теги: велосипедист, дети, комендантский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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