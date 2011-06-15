  1. Главная
По факту аварии с автобусом и такси на трассе "Нарва" возбуждено уголовное дело
Следственный отдел по Волосовскому району завел дело по ст. 238 УК РФ.

Следователи Ленобласти возбудили уголовное дело после ДТП с участием автобуса №888. Общественный транспорт столкнулся с такси Geely 35-летнего водителя 3 марта на 66-м километре трассы "Нарва". 

Управлявший легковушкой получил тяжелые травмы, его госпитализировали в больницу. В автобусе пострадали 11 пассажиров, среди них – 17-летний подросток. 

Следственный отдел по Волосовскому району завел дело по ст. 238 УК РФ. По факту происшествия организованы проверки. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержан водитель грузовика, который скрылся после смертельного ДТП под Петербургом. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти  

