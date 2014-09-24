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"ВАЗ" столкнулся с автобусом на трассе "Кола" в Ленобласти
Сегодня, 21:50
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"ВАЗ" столкнулся с автобусом на трассе "Кола" в Ленобласти

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Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

По поручению прокурора Ленинградской области Лодейнопольная городская прокуратура начала проверку по факту ДТП на автодороге "Кола". Об этом рассказали в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 2121, двигаясь по автомобильной дороге Р-21 "Кола" в направлении г. Петрозаводск, по неустановленным причинам допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом регионального перевозчика "Пальмира".

Прокуратура Ленинградской области

На месте выясняются все обстоятельства ДТП. В ходе проверки сотрудниками прокуратуры будет дана оценка соблюдению закона о безопасности дорожного движения. Сведений о пострадавших в сообщении не приводят.

Ранее на Piter.TV: на железнодорожных путях под Гатчиной загорелся моторный отсек неэксплуатируемого электровоза.

Фото: Прокуратура Ленинградской области

Теги: дтп с автобусом, трасса р-21 кола
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области, ДТП,

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