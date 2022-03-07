Автобус столкнулся с "Рено" на Московском проспекте

Из-за происшествия почти полностью перекрыт проезд.

На пересечении улицы Типанова и Московского проспекта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля марки "Рено". По итогам ДТП часть проезжей части почти полностью перекрыта.

Как сообщают в Telegram-канале "Мегаполис", оба водителя транспортных средств хотели повернуть налево, однако при этом вопреки правилам дорожного движения направляли машины правее крайней правой полосы. Сильных повреждений у авто нет, но в результате инцидента для проезда доступна лишь одна полоса.

Ранее мы сообщали, что из-за грузовика, который рассыпал грунт на ЗСД, на трассе было ограничено движение по первым двум полосам.

Фото: Telegram / Мегаполис