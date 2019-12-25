Рейсовый автобус перевернулся после ДТП в Новой Москве

Автобус столкнулся с легковушкой, а затем съехал в кювет.

В Новой Москве в результате ДТП перевернулся рейсовый автобус. Об этом сообщил агентству ТАСС источник в экстренных службах российской столицы.

Авария произошла на Варшавском шоссе. По предварительным данным, автобус столкнулся с легковым автомобилем, съехал в кювет, а затем перевернулся на бок. Внутри автобуса находились десять человек, включая двух несовершеннолетних.

Информации о пострадавших на данный момент нет. На месте происшествия работают медики и сотрудрики МЧС.

Ранее два поезда метро столкнулись в Тегеране.

Фото: Telegram / РИА Новости