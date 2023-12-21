Грузовик рассыпал грунт на ЗСД

ДТП с участием грузовика привело к образованию плотной пробки на ЗСД Петербурга. По словам свидетелей, дорога полностью остановилась.
Как сообщили в пресс-службе "Магистрали северной столицы", в обеденное время у двухуровневого моста через Морской канал произошло столкновение грузовика с автомобилем. Из повреждённого транспортного средства высыпался песок.
В результате аварии движение по первым двум полосам было ограничено. Экстренные службы и оператор начали уборку места происшествия. Водителям рекомендовано обратить внимание на предупреждающие знаки на табло переменной информации.
Согласно данным "Яндекса", длина образовавшейся пробки составила 1,2 км.
Ранее мы сообщили о том, что на улице Дыбенко произошло ДТП с трамваем и "Газелью.
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