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Грузовик рассыпал грунт на ЗСД

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В результате аварии движение по первым двум полосам было ограничено.

ДТП с участием грузовика привело к образованию плотной пробки на ЗСД Петербурга. По словам свидетелей, дорога полностью остановилась.

Как сообщили в пресс-службе "Магистрали северной столицы", в обеденное время у двухуровневого моста через Морской канал произошло столкновение грузовика с автомобилем. Из повреждённого транспортного средства высыпался песок.

В результате аварии движение по первым двум полосам было ограничено. Экстренные службы и оператор начали уборку места происшествия. Водителям рекомендовано обратить внимание на предупреждающие знаки на табло переменной информации.

Согласно данным "Яндекса", длина образовавшейся пробки составила 1,2 км.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Дыбенко произошло ДТП с трамваем и "Газелью.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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