Строительный забор придавил припаркованный Nissan в Песочном

Причиной происшествия стал шквалистый ветер.

В поселке Песочный Курортного района порывы ураганного ветра повалили строительный забор на припаркованную иномарку Nissan. Об этом рассказали свидетели произошедшего в социальных сетях.

ЧП случилось у онкологического центра на Ленинградской улице. Поскольку автомобиль пустовал, пострадавших от удара не оказалось. Полицейские уже проводят проверку по факту случившегося.

Подписчики в комментариях уверены, что водитель сам виноват в случившемся, так как остановка в выбранном им месте запрещена.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе М-11 иномарка влетела в ограждение и перевернулась.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Юлия Полтава)