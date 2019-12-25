  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Строительный забор придавил припаркованный Nissan в Песочном
Сегодня, 9:20
64
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Строительный забор придавил припаркованный Nissan в Песочном

0 0

Причиной происшествия стал шквалистый ветер.

В поселке Песочный Курортного района порывы ураганного ветра повалили строительный забор на припаркованную иномарку Nissan. Об этом рассказали свидетели произошедшего в социальных сетях.

ЧП случилось у онкологического центра на Ленинградской улице. Поскольку автомобиль пустовал, пострадавших от удара не оказалось. Полицейские уже проводят проверку по факту случившегося. 

Подписчики в комментариях уверены, что водитель сам виноват в случившемся, так как остановка в выбранном им месте запрещена. 

Ранее мы сообщили о том, что на трассе М-11 иномарка влетела в ограждение и перевернулась.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Юлия Полтава)

Теги: nissan, дтп, песочный, строительный забор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии