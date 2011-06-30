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На трассе М-11 иномарка влетела в ограждение и перевернулась

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Информации о пострадавших не поступало. В нескольких метрах от BMW на земле лежал человек.

На трассе м-11 иномарка влетела в дорожное ограждение и перевернулась. Об этом рассказали очевидцы во вторник, 11 июля, в социальных сетях.

Авария произошла у деревни Сустье-Конец Тосненского района Ленобласти. По предварительным данным, водитель потерял управление автомобилем на мокрой дороге, ударился об ограждение слева, полностью разнеся несколько метров металлических барьеров, а затем его отбросило и перевернуло. 

Информации о пострадавших не поступало. В нескольких метрах от BMW на земле лежал человек. На кадрах записи мужчины доставали вещи из авто, на месте инцидента были дорожные службы. 

Ранее на трассе "Нарва" водитель погиб в аварии. Мужчина за год 43 раза нарушил ПДД. 

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Михаил Жданов
 

Теги: авария, иномарка, трасса
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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