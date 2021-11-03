На трассе "Нарва" водитель погиб в аварии. Мужчина за год 43 раза нарушил ПДД

По данным источника, за рулем был выходец из Дагестана, который нарушил ПДД 43 раза за последний год.

Во вторник, 12 июля, на 44-м километре трассы "Нарва" водитель погиб в аварии, передают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Водитель LADA не справился с управлением и вылетел в кювет. Травмы оказались смертельными. По данным источника, за рулем был выходец из Дагестана, который нарушил ПДД 43 раза за последний год.

Ранее под Гатчиной в жуткой аварии с маршруткой погибли два человека. В результате погибли водитель и пассажир, пострадали 10 человек.

Фото: Piter.tv

