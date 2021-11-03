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На трассе "Нарва" водитель погиб в аварии. Мужчина за год 43 раза нарушил ПДД
Сегодня, 20:23
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На трассе "Нарва" водитель погиб в аварии. Мужчина за год 43 раза нарушил ПДД

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По данным источника, за рулем был выходец из Дагестана, который нарушил ПДД 43 раза за последний год. 

Во вторник, 12 июля, на 44-м километре трассы "Нарва" водитель погиб в аварии, передают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Водитель LADA не справился с управлением и вылетел в кювет. Травмы оказались смертельными. По данным источника, за рулем был выходец из Дагестана, который нарушил ПДД 43 раза за последний год. 

Ранее под Гатчиной в жуткой аварии с маршруткой погибли два человека. В результате погибли водитель и пассажир, пострадали 10 человек.

Фото: Piter.tv
 

Теги: водитель, нарва
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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