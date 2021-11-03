  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Под Гатчиной в жуткой аварии с маршруткой погибли два человека
Сегодня, 19:41
207
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Под Гатчиной в жуткой аварии с маршруткой погибли два человека

0 0

В результате погибли водитель и пассажир, пострадали 10 человек.

В Ленинградской области возбудили уголовное дело после смертельной аварии с двумя погибшими на Киевском шоссе. Об этом во вторник, 12 июля, рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

ДТП произошло в 11:50 на 46-км трассы Р-23 "Петербург — Псков". Маршрутка Mercedes по пути из Луги врезалась в отбойник. В результате погибли водитель и пассажир, пострадали 10 человек.

На данный момент следствие устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. 

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: авария, гатчина, маршрутка, погибшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии