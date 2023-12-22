Перед съездом на Кронштадт перевернулся грузовой автомобиль

Движение на месте происшествия не перекрыто, ДТП занимает полторы полосы.

Полиция устанавливает подробности утреннего ДТП на 127 километре внешнего кольца КАД. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По предварительной информации, 29 мая в 07:16 на 127 километре внешнего кольца КАД, перед съездом на Кронштадт со стороны города Ломоносов столкнулись грузовой фургон и тягач с полуприцепом, груженый песком. Один из грузовых автомобилей перевернулся.

Фото: Telegram/ Дирекция КЗС

По предварительной информации, в аварии пострадали двое, один из них находится в состоянии средней степени тяжести.

Движение на месте происшествия не перекрыто, ДТП занимает полторы полосы.

Накануне вечером на трассе "Кола" произошло массовое ДТП.

Фото: ВКонтакте/ Андрей Кононов