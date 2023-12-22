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Перед съездом на Кронштадт перевернулся грузовой автомобиль
Сегодня, 9:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Перед съездом на Кронштадт перевернулся грузовой автомобиль

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Движение на месте происшествия  не перекрыто, ДТП занимает полторы полосы.

Полиция устанавливает подробности утреннего ДТП на 127 километре внешнего кольца КАД. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По предварительной информации, 29 мая в 07:16 на 127 километре внешнего кольца КАД, перед съездом на Кронштадт со стороны города Ломоносов столкнулись грузовой фургон и тягач с полуприцепом, груженый песком. Один из грузовых автомобилей перевернулся.

Фото: Telegram/ Дирекция КЗС

По предварительной информации, в аварии пострадали двое, один из них находится в состоянии средней степени тяжести.

Движение на месте происшествия  не перекрыто, ДТП занимает полторы полосы.

Накануне вечером на трассе "Кола" произошло массовое ДТП.

Фото: ВКонтакте/ Андрей Кононов

Теги: кронштадт
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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