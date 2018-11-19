В Никольском в ДТП пострадала женщина

Два автомобиля столкнулись на автодороге М-10.

В городе Никольское сегодня, 25 декабря, произошло ДТП. На автодороге М-10 столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в tg-канале аварийно-спасательной службы Ленобласти.

В результате случившегося пострадала пассажирка. На место аварии выехали спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно. Они извлекли пострадавшую и передали ее сотрудникам скорой помощи. Кроме того, спасатели провели отключение автомобильного аккумулятора.

Причина ДТП устанавливается. Проводится проверка.

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Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО