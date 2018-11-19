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В Никольском в ДТП пострадала женщина
Сегодня, 9:20
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В Никольском в ДТП пострадала женщина

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Два автомобиля столкнулись на автодороге М-10.

В городе Никольское сегодня, 25 декабря, произошло ДТП. На автодороге М-10 столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в tg-канале аварийно-спасательной службы Ленобласти. 

В результате случившегося пострадала пассажирка. На место аварии выехали спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно. Они извлекли пострадавшую и передали ее сотрудникам скорой помощи. Кроме того, спасатели  провели отключение автомобильного аккумулятора.

Причина ДТП устанавливается. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в аварии на юге Петербурга пострадали два ребенка.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: аварийно-спасательная служба, дтп никольское, ленобласть, столкнулись две машины
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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