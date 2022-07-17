В ДТП на юге Петербурга пострадали два ребёнка

Вынесено определение о возбуждении административного производства.

В воскресенье, 24 декабря, на пересечении Красносельского и Киевского шоссе случилась авария с двумя пострадавшими детьми. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 40-летняя женщина за рулём Lada Kalina неправильно выбрала дистанцию и совершила столкновение с двигавшимся в попутном направлении Volkswagen Sharan под управлением 44-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал пятилетний пассажир Lada. Мальчик госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной лобной области, в состоянии средней степени тяжести. Также из салона российского авто доставлена в больницу 11-летняя девочка с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом передней стенки грудной клетки, ушибом правой почки, в состоянии средней степени тяжести.

Вынесено определение о возбуждении административного производства.

Ранее мы сообщили о том, что в результате ДТП в Шушарах погибли двое.

Фото: Piter.TV