В результате ДТП в Шушарах погибли двое

Полиция устанавливает детали происшествия, проводится проверка.

Утром 24 декабря на Ям-Ижорском шоссе в поселке Шушары произошло ДТП, в результате которого погибли водитель и водительница Nissan. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.

На месте аварии было установлено, что 54-летний мужчина, управлявший Nissan черного цвета, направляясь в сторону Пушкина, около трассы М-11 начал обгонять машину, выехав на встречную полосу движения, и не успел завершить маневр. Он столкнулся с белым Nissan, за рулем авто находилась 42-летняя женщина. Полученные ими травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Полиция устанавливает детали происшествия, проводится проверка.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу