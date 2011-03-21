В ДТП на ЗСД житель Петербурга получил черепно-мозговую травму

Кроме того, у пострадавшего диагностировали ушиб левой ноги и закрытую травму грудной клетки. Но от госпитализации он отказался.

В ночь на воскресенье, 10 октября, выпивший водитель легковушки врезался в дорожное ограждение на ЗСД. В результате ДТП мужчина получил травмы. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб левой ноги и закрытую травму грудной клетки. Но от госпитализации он отказался.

Известно, что в машине находился и пассажир. В аварии он не пострадал.

На данный момент устанавливаются обстоятельства столкновения. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Колпинском круге перевернулся микроавтобус.

Фото: Piter.tv