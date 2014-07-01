На Колпинском круге перевернулся микроавтобус

В субботу, 9 октября, в Петербурге на Колпинском круге в ДТП перевернулся микроавтобус. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".
В субботу вечером грузовик и синий микроавтобус столкнулись на Колпинском круге. В результате последний перевернулся. Автор публикации предположил, что водителя синей машины госпитализировали. Детали произошедшего уточняются.
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Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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