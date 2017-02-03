В массовом ДТП на КАД перевернулся Volkswagen Tiguan

На кадрах видео, опубликованных в соцсетях, видно, как женщина успокаивает маленького ребенка.

В воскресенье, 29 августа, в результате массового ДТП на 52-м километре внешнего кольца КАД Петербурга перевернулся Volkswagen Tiguan. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Авария произошла недалеко от съезда Мурманское шоссе. По словам одного из участников, перед ним ехал чёрный "Сузуки", перестраивался в его полосу и не заметил, как подрезал белый "Фольксваген".

Как рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", информация об аварии поступила в 19:40. На КАД столкнулись три легковушки и пустой бензовоз, одна из машин перевернулась.

Информации о пострадавших не поступало. На кадрах видео, опубликованных в группе "ДТП и ЧП" во "Вконтакте", видно, как женщина успокаивает маленького ребенка. Авария стала причиной затора. Движение по КАД после Большого Обуховского моста затруднено.

Ранее в ЖК "Славянка" перевернулся внедорожник и задымил улицу выхлопными газами.

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