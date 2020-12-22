  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:29
105
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В ДТП на Ждановской набережной пострадали две девушки 16 и 17 лет

0 0

У одной из пострадавших открытая черепно-мозговая травма и переломы ребер.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП с двумя пострадавшими подростками на Ждановской набережной. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По предварительной информации, вечером 4 мая 18-летний водитель за рулём Hyundai при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Kia Rio, который двигался во встречном направлении.

В Hyundai пострадали две девушки 16 и 17 лет, у одной из них открытая черепно-мозговая травма и переломы ребер. Обе госпитализированы в больницу.

Накануне трамвай наехал на девушку-пешехода на Тихорецком проспекте.

Видео: Piter.tv

Теги: hyundai, kia rio, ждановская набережная
Категории: ДТП, Происшествия, Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии