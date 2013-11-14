На месте происшествия работали сотрудники полиции.

Трамвай наехал на девушку-пешехода на Тихорецком проспекте в Петербурге. На происшествие обратили внимание очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте" в среду, 5 мая.

По данным МВД, на пути у общественного транспорта оказалась 19-летняя девушка, которая была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

До 3 июля 2021 года арестован водитель, сбивший пешехода на перекрестке Культуры и Луначарского. Зафиксировано, что нарушитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: vk.com/spb_today