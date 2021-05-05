Зафиксировано, что нарушитель был в состоянии алкогольного опьянения.

До 3 июля 2021 года арестован водитель, сбивший пешехода на перекрестке Культуры и Луначарского. Об этом 5 мая рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. Решение вынес Калининский районный суд. Подсудимым стал Дмитрий Синельников, которого обвиняли по 264-й статье УК РФ (нарушение правил дорожного движения, которое повлекло тяжкий вред здоровью).

По предварительной информации, мужчина за рулем автомобиля Volkswagen Golf при повороте у проспекта Культуры в сторону проспекта Просвещения, не справился с управлением машины, выехал за пределы проезжей части влево на конструктивно выделенную разделительную полосу проспекта Культуры, где совершил наезд на наехал на пешехода. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

После ДТП не выполнил законное требование должностного лица на прохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения. [...] Синельников и защитник возражали, указав, что обвиняемый сожалеет о произошедшем, намерен загладить вред перед потерпевшим, имеет место жительства и регистрацию, престарелых родителей на иждивении, не намерен скрываться от следствия и суда, а также совершать противоправные действия. – объединенная пресс-служба судов Петербурга

ДТП произошло вечером в воскресенье, 2 мая. Момент аварии попал на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в нашем распоряжении. На видео можно заметить, как автомобиль теряет управление и выезжает на тротуар, сбивая пешехода.

Видео: Piter.tv