На перекрестке Культуры и Луначарского автомобиль сбил пешехода

Очевидцы отметили, что есть пострадавшие.

На перекрестке проспектов Культуры и Луначарского автомобиль сбил пешехода на тротуаре. На ДТП, которое произошло вечером в воскресенье, 2 мая, обратили внимание очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Очевидцы отметили, что есть пострадавшие.

Момент аварии попал на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в нашем распоряжении. На видео можно заметить, как автомобиль теряет управление и выезжает на тротуар, сбивая пешехода. Информация о происшествии и состоянии пострадавшего уточняется.

Появились подробности аварии на Краснопутиловской улице в Петербурге. Авария попала на камеры наблюдения.

Видео: Piter.tv