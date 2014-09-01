  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:55
96
redrikshugrv Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Два грузовика столкнулись вечером 15-го октября на КАДе

0 0

ДТП произошло на 60-м километре внешнего кольца трассы.

Вечером на внешнем кольце КАД столкнулись два большегруза. Авария произошла на 60-м километре трассы. Судя по видео из Telegram-канала "Мегаполис", по итогам инцидента один из грузовиков получил серьезные повреждения кабины и лобового стекла.

На движение по автодороге происшествие сильно не повлияло. По информации источника издания 78.ru, в ходе ДТП пострадал один человек.

Ранее мы сообщали о ДТП на пересечении улицы Коли Томчака и Лиговского проспекта, в ходе которого "Форд" врезался в ограждение и вылетел на пешеходную зону.

Видео: Telegram / Мегаполис

Теги: внешнее кольцо кад, дтп на внешнем кольце, дтп на кад
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии