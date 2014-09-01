Два грузовика столкнулись вечером 15-го октября на КАДе

Вечером на внешнем кольце КАД столкнулись два большегруза. Авария произошла на 60-м километре трассы. Судя по видео из Telegram-канала "Мегаполис", по итогам инцидента один из грузовиков получил серьезные повреждения кабины и лобового стекла.
На движение по автодороге происшествие сильно не повлияло. По информации источника издания 78.ru, в ходе ДТП пострадал один человек.
Ранее мы сообщали о ДТП на пересечении улицы Коли Томчака и Лиговского проспекта, в ходе которого "Форд" врезался в ограждение и вылетел на пешеходную зону.
Видео: Telegram / Мегаполис
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