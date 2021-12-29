В аварии на проспекте Ветеранов пострадал ребенок

Врачи оказали помощь. Госпитализировать его не стали.

Днем в четверг, 6 января, на проспекте Ветеранов вблизи улицы Генерала Кравченко произошло ДТП, в котором получил телесные повреждения ребенок. По информации Piter.tv, маленького пассажира не пришлось отправлять в больницу.

Дорогу не смогли поделить автомобили Chevrolet и Lada. Машины столкнулись, от удара иномарка врезалась в ограждение. Известно, что в отечественной легковушке находился ребенок. Медики "скорой помощи" осмотрели пациента, госпитализировать его не стали. Остальные участники ДТП не пострадали.

На данный момент устанавливается причина аварии. Возможно, столкновение произошло из-за гололедицы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что более 60% таксистов Ленобласти работают с нарушениями.

Фото: Piter.tv