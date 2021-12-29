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Более 60% таксистов Ленобласти работают с нарушениями
Сегодня, 13:15
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Более 60% таксистов Ленобласти работают с нарушениями

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Стражи порядка задержали водителя, который находился в федеральном розыске.

В Ленобласти комитет по транспорту проверил работу таксистов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 6 января.

Сотрудники структуры провели рейд во Всеволожском и Гатчинском районах осмотрели 50 машин. Было выявлено 32 нарушения. Кроме того, правоохранители задержали водителя, который находился в федеральном розыске. 

Выяснилось, что некоторые таксисты пренебрегают средствами индивидуальной защиты и не имеют сертификата о вакцинации. Не все прошли медицинский и технический осмотры. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что рейс из Пулково в Нур-Султан вновь перенесли.

Фото: Pexels

Теги: водители, ленобласть такси, пассажиры, проверка, транспорт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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