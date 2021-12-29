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Рейс из Пулково в Нур-Султан вновь перенесли
Сегодня, 12:52
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Рейс из Пулково в Нур-Султан вновь перенесли

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Самолет не может покинуть Петербург уже сутки.

Самолет КС138 авиакомпании Air Astana не может вылететь из аэропорта Пулково уже сутки. Отправление переносят уже в третий раз. 

Рейс должен был отправиться в Нур-Султан накануне вечером, 5 января. Однако из-за беспорядков в Казахстане воздушное судно сильно задерживается. 

По информации Neva.today, вылет рейса запланирован на 19 часов 6 января. Информация об изменениях уточняется.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Алма-Ате подожгли резиденцию президента Токаева. Кроме того, началась перестрелка между военными и митингующими. 

Фото: Pexels

Теги: авиасообщение, задержка рейса, нур-султан, протесты, пулково, самолеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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