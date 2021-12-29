В Алма-Ате началась перестрелка между военными и митингующими

Перестрелка прошла на площади перед зданием мэрии.

В Алма-Ате началась перестрелка между военными и вооруженными участниками акций протеста. Об этом сообщает ТАСС.

Перестрелка началась на площади перед городской мэрией, куда прибыли на БТР и грузовиках порядка 300 военных. Они проводили операцию по "зачистке" территории от зачинщиков беспорядков, которая началась в ночь на четверг.

Напомним, в начале 2022 года жители городов Жанаозен и Актау провели акции протеста против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, о котором ранее сообщили в Минэнерго Казахстана. Они также требовали отставки правительства страны. Вскоре протесты начались в других городах Казахстана.

Ранее президент Казахстана Токаев обратился к нации.

Видео: Telegram / SHOT