Президент Казахстана Токаев обратился к нации

Он заявил, что возглавит Совет безопасности республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением в прямом эфире к нации на фоне массовых беспорядков в стране.

Глава государства заявил, что принял решение возглавить Совет безопасности республики. Ранее эту должность занимал бывший президент Нурсултан Назарбаев. Токаев отметил, что власть намерена жестоко действовать в отношении к тем, из-за кого были убиты сотрудники силовых структур в результате столкновений с протестующими.

Также президент Казахстана добавил, что не собирается покидать страну и будет вместе со своим народом.

Ранее мы сообщали, что протестующие в Алма-Ате избили нескольких полицейских.

Видео: Telegram / Раньше всех. Ну почти