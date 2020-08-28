На Ветеранов под колеса Hyundai попала школьница

Правоохранители проводят проверку по факту аварии на проспекте Ветеранов с пострадавшей 15-летней девочкой.
Накануне вечером возле дома 87 47-летний водитель автомобиля Hyundai Creta, двигаясь от улицы Козлова в сторону улицы Солдата Корзуна, наехал на подростка. Школьница переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате ребенка госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее мы рассказывали о том, что возбуждено уголовное дело после падения Porsche в Фонтанку и гибели женщины.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все