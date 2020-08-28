  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Ветеранов под колеса Hyundai попала школьница
Сегодня, 8:29
180
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Ветеранов под колеса Hyundai попала школьница

0 0

Девочка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Правоохранители проводят проверку по факту аварии на проспекте Ветеранов с пострадавшей 15-летней девочкой. 

Накануне вечером возле дома 87 47-летний водитель автомобиля Hyundai Creta, двигаясь от улицы Козлова в сторону улицы Солдата Корзуна, наехал на подростка. Школьница переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. 

В результате ребенка госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что возбуждено уголовное дело после падения Porsche в Фонтанку и гибели женщины. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, проспект ветеранов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии