На Ветеранов под колеса Hyundai попала школьница

Правоохранители проводят проверку по факту аварии на проспекте Ветеранов с пострадавшей 15-летней девочкой.

Накануне вечером возле дома 87 47-летний водитель автомобиля Hyundai Creta, двигаясь от улицы Козлова в сторону улицы Солдата Корзуна, наехал на подростка. Школьница переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ребенка госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV