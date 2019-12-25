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На пересечении Ветеранов и Пионерстроя столкнулись две легковушки
Сегодня, 16:21
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На пересечении Ветеранов и Пионерстроя столкнулись две легковушки

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Машины серьезно повредились. Информация о состоянии водителей уточняется.

Сегодня днем, 12 сентября, на юго-западе Петербурга врезались два автомобиля. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Авария произошла на пересечении Ветеранов и Пионерстроя. В результате столкновения легковушки серьезноe повредились. На место ДТП уже едет машина скорой помощи и сотрудники ГИБДД. 

Информации о пострадавших не поступало. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Васильевском острове перевернулся автомобиль такси "Ситимобил".

Фото: Pexels

Теги: дороги, дтп на ветеранов, транспорт, улица пионерстроя
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей, ДТП,

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