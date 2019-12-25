  1. Главная
Пожилая женщина на Nissan сбила школьницу на Васильевском острове
В результате девочку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Полицейские Василеостровского района устанавливают обстоятельства ДТП с пострадавшей школьницей. По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, на девятиклассницу 27 декабря на перекрестке Наличной улицы и улицы Нахимова наехала 69-летняя водительница Nissan Note. 

Уточняется, что девочка переходила проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода на "красный" сигнал светофора. В результате ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. 

В отношении женщины вынесено определение по делу об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ. В этом году она была привлечена к ответственности за нарушения ПДД четыре раза. По факту аварии проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что на трассе "Петербург — Огоньки" в аварии пострадали четверо. Столкнулись две "легковушки". 

Фото: Piter.TV 

