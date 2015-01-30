  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Галерном проезде водитель мопеда влетел в "Волгу"
Сегодня, 16:56
23
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Галерном проезде водитель мопеда влетел в "Волгу"

0 0

Молодой человек получил тяжелые травмы, его госпитализировали в больницу.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП на Васильевском острове. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 12 сентября в Галерном проезде водитель электромопеда в возрасте 21 года столкнулся с автомобилем "Волга" 73-летней женщины, двигавшимся по главной дороге от Парусной улицы в сторону улицы Нахимова. 

Молодой человек получил тяжелые травмы, его госпитализировали в больницу. Все обстоятельства аварии устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: водитель автобуса, сбивший насмерть пенсионерку на Спирина, отправлен в колонию. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: васильевский остров, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии