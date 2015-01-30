В Галерном проезде водитель мопеда влетел в "Волгу"

Молодой человек получил тяжелые травмы, его госпитализировали в больницу.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП на Васильевском острове. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 12 сентября в Галерном проезде водитель электромопеда в возрасте 21 года столкнулся с автомобилем "Волга" 73-летней женщины, двигавшимся по главной дороге от Парусной улицы в сторону улицы Нахимова.

Молодой человек получил тяжелые травмы, его госпитализировали в больницу. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти