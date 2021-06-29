С утра на Варшавской дорогу не поделили "Газель" и Kia Rio

"Газель" и Kia Rio имеют видимые повреждения. Информация по пострадавшим не поступала.

Утром 29 июня дорогу на Варшавской улице не поделили грузовая "Газель" и иномарка Kia Rio. Видео с места ДТП с Piter.TV поделился читатель.

Авария произошла около восьми утра, "Газель" и Kia Rio после столкновения оказались друг от друга на довольно большом расстоянии. При этом они сильно мешают проезду по средней полосе и немного по правой, из-за габаритов грузового ТС. Судя по кадрам, на момент съемки сотрудников ДПС не было, оба водителя ждали правоохранителей около своих автомобилей.

"Газель" и Kia Rio имеют видимые повреждения. Информация по пострадавшим не поступала.

Накануне на Бассейной улице в результате ДТП перевернулись "Жигули".

Видео: Piter.tv